Burcu Biricik'ten hayranlarına müjde: Kızının ismini açıkladı

2016 yılından beri Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği sürdüren ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşıyor. Biricik, kızının adını merakla bekleyen hayranlarıyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 20:49
Burcu Biricik'ten hayranlarına müjde: Kızının ismini açıkladı
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Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Burcu Biricik, en son 'Camdaki Kız' dizisindeki etkileyici performansıyla gönülleri fethetmişti.

Doğum günü partisinde duygusal bir konuşma yapan Biricik, kızının adını ilk kez açıkladı.

LUNA İSMİNİ KOYACAK

Burcu Biricik, bu müjdeyi vermek için doğum günü pastasının üzerine kızının adı olan Luna ismini yazdırdı.


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