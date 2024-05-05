Burcu Biricik'ten hayranlarına müjde: Kızının ismini açıkladı
2016 yılından beri Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği sürdüren ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşıyor. Biricik, kızının adını merakla bekleyen hayranlarıyla paylaştı.
Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Burcu Biricik, en son 'Camdaki Kız' dizisindeki etkileyici performansıyla gönülleri fethetmişti.
Doğum günü partisinde duygusal bir konuşma yapan Biricik, kızının adını ilk kez açıkladı.
LUNA İSMİNİ KOYACAK
Burcu Biricik, bu müjdeyi vermek için doğum günü pastasının üzerine kızının adı olan Luna ismini yazdırdı.
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