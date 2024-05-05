Burcu Biricik'ten hayranlarına müjde: Kızının ismini açıkladı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 20:49

Güncelleme: 05.05.2024 - 20:49

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Burcu Biricik, en son 'Camdaki Kız' dizisindeki etkileyici performansıyla gönülleri fethetmişti.

Doğum günü partisinde duygusal bir konuşma yapan Biricik, kızının adını ilk kez açıkladı.

LUNA İSMİNİ KOYACAK

Burcu Biricik, bu müjdeyi vermek için doğum günü pastasının üzerine kızının adı olan Luna ismini yazdırdı.