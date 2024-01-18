'Camdaki Kız' dizisinin yıldızı Burcu Biricik anne oluyor: Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Emre Yetkin ile evli olan ünlü oyuncu Burcu Biricik bebek beklediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:41
'Camdaki Kız' dizisinin yıldızı Burcu Biricik anne oluyor: Bebeğin cinsiyeti belli oldu
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2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik ile Emre Yetkin bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Zaman zaman aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü çiftten Biricik, bebek beklediğini duyurdu.

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Biricik, kız çocukları olacağını açıkladı.


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