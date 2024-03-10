Güzelliğiyle büyüledi... Burcu Biricik'ten hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik katıldığı bir etkinlikte kırmızı elbisesiyle beğeni topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:13
Güzelliğiyle büyüledi... Burcu Biricik'ten hamilelik pozları
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Emre Yetkin ile evli olan ünlü oyuncu Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.


2016 yılında nikah masasına oturan çift, dün 8 Mart Kadınlar Günü için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.


Biricik, kırmızı elbisesiyle etkinlikte boy gösterdi.



Ünlü çiftin kız çocukları olacak.


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