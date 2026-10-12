Çağatay Ulusoy ailesiyle birlikte Bulgaristan'daki köyüne gitti

Geçtiğimiz dönemlerde çifte vatandaşlık işlemleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez köklerinin uzandığı toprakları ailesiyle birlikte ziyaret etti.





Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Razgrad'ın Duranköy (Beli Lom) köyüne gitti. İstanbul'da doğup büyüyen oyuncunun annesinin Boşnak, babasının ise Bulgaristan kökenli olduğu biliniyor.





SEVENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyaret sırasında bölgedeki sevenleriyle de sohbet eden Çağatay Ulusoy, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Ünlü oyuncunun köy ziyaretine dair çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve gündem oldu.