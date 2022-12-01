Camdaki Kız dizisinde 3 ayrılık
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Hande Ataizi ve Laçin Ceylan'ın ardından Tolga Çıklaçiftçi de kadrodan ayrılıyor.
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.
Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor. Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi'nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor.
(Hande Ataizi)
Ataizi'nin ardından Laçin Ceylan'ın da kadrodan ayrılacağı öğrenildi.
(Laçin Ceylan)
ALP KARAKTERİNİN DE HİKAYESİ BİTİYOR
Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yayımladığı habere göre, dizide Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana'nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi'nin de hikayesi bitiyor.
(Tolga Çıklaçiftçi)
Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.
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