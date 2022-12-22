Camdaki Kız dizisine yeni transfer! Nalan'ın babası belli oldu

22 Aralık 2022 Perşembe, 20:59

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin konu edinen ‘Camdaki Kız’ dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizi ekibine, oyuncu Engin Alkan da katıldı.

Alkan dizide, Nalan’ın babası olan Metin isimli karakteri canlandıracak.