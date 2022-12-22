Camdaki Kız dizisine yeni transfer! Nalan'ın babası belli oldu

Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin ekibine Engin Alkan da dahil oldu. Alkan, Nalan'ın babası Metin karakterini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 20:59
Camdaki Kız dizisine yeni transfer! Nalan'ın babası belli oldu
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin konu edinen ‘Camdaki Kız’ dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizi ekibine, oyuncu Engin Alkan da katıldı.

Alkan dizide, Nalan’ın babası olan Metin isimli karakteri canlandıracak.


Camdaki Kız transfer Engin Alkan

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