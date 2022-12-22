Camdaki Kız dizisine yeni transfer! Nalan'ın babası belli oldu
Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin ekibine Engin Alkan da dahil oldu. Alkan, Nalan'ın babası Metin karakterini canlandıracak.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin konu edinen ‘Camdaki Kız’ dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizi ekibine, oyuncu Engin Alkan da katıldı.
Alkan dizide, Nalan’ın babası olan Metin isimli karakteri canlandıracak.
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