Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık!

29 Kasım 2022 Salı, 13:15

Kanal D’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Ünlü yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

Entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi(Cana) projeye veda edecek.

61. bölümde Hayri’nin eşi Türkan da dizinin hikayesine dahil olacak. Türkan’a hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı.