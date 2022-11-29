Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da yeni bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncusu 61. bölümde diziye veda edecek.
Kanal D’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Ünlü yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.
Entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi(Cana) projeye veda edecek.
61. bölümde Hayri’nin eşi Türkan da dizinin hikayesine dahil olacak. Türkan’a hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı.
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