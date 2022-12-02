Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikayesi mi? Gülseren Budayıcıoğlu yanıtladı
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın gerçekte hangi ailenin hikayesi olduğu tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyordu. Herkesin merak ettiği bu soruyu Gülseren Budayıcıoğlu katıldığı bir canlı yayın programında yanıtladı.
Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın hikayesi hakkında zaman zaman iddialar gündeme geliyor.
Gülseren Budayıcıoğlu’nın "Aynı" adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın, özellikle gerçekte Uzan ailesinin olduğu iddiaları çok konuşulmuştu.
Herkesin merak ettiği soruya Gülseren Budayıcıoğlu son noktayı koydu.
CAMDAKİ KIZ HANGİ AİLENİN HİKAYESİ?
Hatırlanacağı üzere İstanbullu Gelin dizisi de yayınlandığı dönemde yine bazı iddialar ortaya atılmış ve Uzan ailesine gönderme yapılmıştı. Gülseren Budayıcıoğlu katıldığı bir programda bu iddialara ilk kez yanıt verdi.
Budayıcıoğlu, Uzan ailesi iddiası için şöyle konuştu:
“İstanbullu Gelin ile ilgili de böyle bir şeyler söylemişlerdi. Tabii ki değil, zaten öyle olsa Uzan ailesi beni bulmaz mı, niye bizi yazdınız demez mi. Siz olsanız demez misiniz?”
Uzan ailesinin hikayesini anlatmadığını belirten ünlü yazar, bir kitabın 3 yıllık yazım süreci olduğunu ve her detay ile ilgilendiğini de dile getirdi.
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