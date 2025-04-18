The Substance (Cevher) filmiyle büyük beğeni toplamıştı: Demi Moore'dan Oscar açıklaması!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:32

Güncelleme: 18.04.2025 - 13:32

90’lı yıllara damga vuran Ghost filmiyle yıldızını parlatan Demi Moore, bu kez The Substance (Cevher) filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vurdu. Gençleşmek için sıra dışı bir yönteme başvuran ileri yaştaki bir aktrisi canlandıran Moore, Altın Küre, SAG ve Critics' Choice gibi prestijli ödüllerden eli boş dönse de Oscar’a aday gösterilerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü, Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison’a verildi.

"MİKEY KAZANACAK DEDİM"

The Hollywood Reporter’a konuşan Demi Moore, Oscar gecesindeki hislerini samimiyetle paylaştı. Moore, “Reklam arasında menajerime eğilip ‘Sanırım Mikey kazanacak’ diye fısıldadım. Nasıl bildiğimi bilmiyorum ama biliyordum” dedi. Madison’ın ödülü kazanmasının ardından içinde bir burukluk hissetmediğini belirten oyuncu, “Sakin ve özgüvenliydim. Bu tarz şeyler hissetmedim. Her ne olacaksa ona güvendim ve güveniyorum” ifadelerini kullandı.

"BU SEZON HAYATIMIN YOLCULUĞUYDU"

Oscar ödülünü kazanamasa da yaşadığı deneyimin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Moore, sosyal medya hesabında duygularını şöyle dile getirdi:

“Bu ödül sezonunda geçirdiğim yolculuk için çok minnettarım. Hayatımın yolculuğuydu! Ekibime, adaylara ve bu deneyimi neşe ve ışıkla dolu hale getiren herkese çok minnettarım.”

Filmin yönetmeni Coralie Fargeat ve rol arkadaşı Margaret Qualley’e de teşekkür eden oyuncu, onlarla çalışmanın bir onur olduğunu söyledi. Demi Moore, paylaşımını “Mikey Madison’ı çok tebrik ederim. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle noktaladı.