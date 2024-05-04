Cengiz Bozkurt'tan çok konuşulacak 'Leyla ile Mecnun' yorumu: 'Büyük konuşmak istemiyorum'

Deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt Leyla ile Mecnun dizisi hakkında konuştu. Dizide 'Erdal Bakkal' rolünü canlandıran Bozkurt, dizinin bir kez daha çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 23:41
Cengiz Bozkurt'tan çok konuşulacak 'Leyla ile Mecnun' yorumu: 'Büyük konuşmak istemiyorum'
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Cengiz Bozkurt'un başrolünü oynadığı Tolga Örnek’in “Mucize Aynalar” filmi son dönemin en beğenilen filmlerinin başında geliyor. Filmdeki rol arkadaşı Boran Kuzum’la Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuk olan Cengiz Bozkurt, efsane dizi “Leyla İle Mecnun”un 5. sezonunun çekilip çekilmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Cengiz Bozkurt, büyük konuşmak istemediğini ifade ederek, "Devamı gelmeyecek" dedi.

"ARKADAŞLARIN ISRARIYLA..."

Cengiz Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

"Leyla ile Mecnun Exxen’de 40 bölüm çekildi. 4 sezon 10’ar bölümünden… Orada kaldı, devamı gelmeyecek. Büyük konuşmak istemiyorum. Daha önce de daha önce de ‘Yapmayız’ diye söylemiştim aslında lafımızı yemiş gibi olduk. Arkadaşların ısrarıyla çektik. Aslında ben çekilmemesi gerektiğini düşünmüştüm ama yoğun bir talep karşısında ben de duramadım…”

"İÇİM EL VERMİYOR”

Efsane dizinin geçen yıl 26 Mart’ta aramızdan ayrılan Aksakallı Dede’si Köksal Engür’ü de anan usta aktör “40 bölüm çektik ama ben yine de 11 yıl önce yaptığımız ilk ‘Leyla ile Mecnun’ların arşivde öylece kalması gerektiğini, üstüne de başka bir şey yapmamamız gerektiğini düşünenlerdenim. Yapmayız diye düşünüyorum ben yine… Çünkü içim el vermiyor açıkçası… Köksal Engür de vefat ettikten sonra bence artık yerinde bırakmamız lazım diye düşünüyorum…” diye konuştu.


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