Leyla ile Mecnun ekranlara veda etti: Ben bu oyunu denedim, ama bozamadım!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 14:41

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 14:53

Senaristliğini Burak Aksak’ın, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı “Leyla ile Mecnun” dizisi, 4. sezonuyla ekrana veda etti.

Exxen'de yayınlanan dizinin başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın paylaşıyordu.

"HOŞÇAKAL LEYLA İLE MECNUN"

Dizinin senaristi Burak Aksak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Leyla ile Mecnun'a şu ifadelerle veda etti:

"Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşçakal #leylailemecnun"

leyla ile mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler.



mecnun çınar'ın da söylediği gibi "ben bu oyunu... denedim ama bozamadım."



hoşçakal #leylailemecnun pic.twitter.com/dQ2msc4Eqh — Burak Aksak (@burakaksak) April 1, 2023

GEZİ DİRENİŞİ'NDE YAYINDAN KALDIRILMIŞTI!

2011-2013 yılları arasında yapımcılığını Eflatun Film'in üstlendiği TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun dizisi, oyuncularının Gezi Direnişi'ne destek vermesi ve çektikleri bir videoyu internet üzerinden izleyicileri ile paylaşması üzerine yayından kaldırılmıştı.

Hâlâ Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıllık aranın ardından 2021 yılında Exxen'de izleyicisi ile yeniden buluşmuştu.