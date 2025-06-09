Chris Evans eşi Alba Baptista'ya nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı

Marvel evreninin sevilen karakteri Kaptan Amerika’ya hayat veren ünlü oyuncu Chris Evans, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2023 yılında kendisi gibi oyuncu olan Portekizli Alba Baptista ile Boston’da dünyaevine giren Evans, özel hayatını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

Ancak yeni filmi Materialists’in galasında yaptığı açıklamalarla, eşi Alba Baptista’ya evlenme teklifine dair ilk kez samimi detaylar paylaştı. The Knot'a konuşan Evans, teklifin oldukça anlamlı ve kişisel bir dilde gerçekleştiğini belirtti:

“Eşime Portekizce evlenme teklif ettim. Kendisi Portekizli olduğu için ‘Benimle evlenir misin?’ demeyi öğrendim. Çok gergindim ve bütün hafta boyunca pratik yaptım!”

Ünlü oyuncu, bu süreçte yaşadığı heyecanı ise esprili bir dille anlattı:

“O kadar çok çalıştım ki kahvaltı hazırlarken neredeyse yüksek sesle söyleyecektim. Sonra kendi kendime ‘Aman Tanrım! Bu sadece aklıma takılan bir şarkı değil’ dedim.”

Evans, teklifin nasıl geçtiğine dair düşüncelerini ise şu sözlerle tamamladı:

“Gerçekten gerildim ve aslında berbat ettiğimi düşünüyorum… ama yine de oldu!”