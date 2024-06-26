Beklenen fragman geldi: Dwayne Johnson ve Chris Evans başrolde...

Dwayne Johnson ve Chris Evans'ın başrolde yer aldığı 'Red One' filminden beklenen fragman geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:21
Beklenen fragman geldi: Dwayne Johnson ve Chris Evans başrolde...
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Amazon Stüdyoları, başrollerinde Dwayne Johnson, Chris Evans ve J.K. Simmons'ın yer aldığı yılbaşı aksiyon-macera filmi "Red One"ın fragmanını yayımladı.

Filmin konusu:

Noel Baba (Simmons) - Kod Adı: 'Red One' - kaçırılınca, Kuzey Kutbu'nun Güvenlik Şefi (Johnson) Noel'i kurtarmak için dünyanın en kötü şöhretli ödül avcısıyla (Evans) dünyayı dolaşan, aksiyon dolu bir görevde bir araya gelmek zorunda kalır.

Diğer oyuncular arasında Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll ve Wesley Kimmel yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini "Jumanji" yeniden başlatmalarının yönetmeni Jake Kasdan üstleniyor. Chris Morgan, senaryoyu Hiram Garcia'nın bir öyküsüne dayanarak yazdı. Yapımcılar arasında Hiram Garcia, Danny Garcia, Johnson, Morgan, Kasdan ve Melvin Mar yer alıyor.


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