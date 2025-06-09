Damla Ersubaşı'ndan sert çıkış: 'Michele Cedolin’in açıklamaları saygısızca'

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem, geçtiğimiz günlerde sinema filmi olarak izleyiciyle buluştu. Aynı kadronun büyük ölçüde yer aldığı film, gösterime girdiği ilk üç gün içinde 2025’in gişe rekorunu kırarak nostalji rüzgarı estirdi.





Ancak filmle birlikte bazı tartışmalar da gündeme geldi. Dizide bir dönem Ceren’in erkek arkadaşı Kerem karakterini canlandıran Michele Cedolin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filme davet edilmediğini açıklayarak sitemde bulundu. Cedolin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sihirli Annem film oluyormuş. Ben de sizinle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum, çünkü Sihirli Annem çok önemli bir diziydi.”





Cedolin’in bu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, dizide Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı da sessizliğini bozdu. Konuk olduğu Ne Kadar Yer Yandı? adlı YouTube programında konuşan Ersubaşı, eski rol arkadaşının çıkışına sert yanıt verdi.

Ersubaşı açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Ne gerek var ki böyle bir açıklamaya! Sihirli Annem 2. kez dizi olduğunda da yoktu. Yani sen zaten yoktun karakterde. Bu şekilde açıklaması hiç hoş değil, çok saygısızca."