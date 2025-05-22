Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti

Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, 2025 yaz sezonuna yüksek fiyatlarla ve beklentilerin altında bir ilgiyle başladı. Bölgedeki turizm esnafı, sezonun ilk günlerinde yaşanan durgunluktan şikâyetçi.

“SEZONA SESSİZ GİRDİK”

Turizmciler yaşadıkları hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

“Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz.”



DEMET AKALIN’DAN TEPKİ: "LÜKS BİLE DEĞİLDİ!"

Bodrum’daki fiyatlara bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, yaşadığı bir olayı örnek göstererek şaşkınlığını dile getirdi.

“İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi” ifadeleriyle fahiş fiyatlara sitem etti.







