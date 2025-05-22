Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti

Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti

22.05.2025 10:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti

Bodrum'daki yüksek fiyatlara Demet Akalın'dan sert tepki geldi. Kendi yaşadığı bir olayı paylaşan şarkıcı; "Kahvaltıya 1850 lira verdik!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Bodrum, 2025 yaz sezonuna yüksek fiyatlarla ve beklentilerin altında bir ilgiyle başladı. Bölgedeki turizm esnafı, sezonun ilk günlerinde yaşanan durgunluktan şikâyetçi.

“SEZONA SESSİZ GİRDİK”

Turizmciler yaşadıkları hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
“Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz.”

DEMET AKALIN’DAN TEPKİ: "LÜKS BİLE DEĞİLDİ!"

Bodrum’daki fiyatlara bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, yaşadığı bir olayı örnek göstererek şaşkınlığını dile getirdi.

“İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi” ifadeleriyle fahiş fiyatlara sitem etti.



İlgili Konular: #Bodrum #Demet Akalın

İlgili Haberler

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! Takipten çıktı
Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! Takipten çıktı Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açan ve sosyal medya hesabında teşekkür paylaşımı yapan Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın arası açıldı. Bunun üzerine Akalın, Ergen'in takipten çıkardı.
Sosyal medya hesabından duyurdu: Demet Akalın'ın acı günü!
Sosyal medya hesabından duyurdu: Demet Akalın'ın acı günü! Demet Akalın, büyük teyzesinin vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, 95 yaşında hayatını kaybeden teyzesine duygusal bir mesajla veda etti.
Demet Akalın'ın annesi kaza geçirdi!
Demet Akalın'ın annesi kaza geçirdi! Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından annesinin kaza geçirdiğini açıkladı.