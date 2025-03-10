Sosyal medya hesabından duyurdu: Demet Akalın'ın acı günü!
Demet Akalın, büyük teyzesinin vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, 95 yaşında hayatını kaybeden teyzesine duygusal bir mesajla veda etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, büyük teyzesinin vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Akalın, teyzesinin 95 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.
Akalın, paylaşımında "Büyük teyzem Sabat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına, kardeşinin yanına gitti. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı. Ardından, "Mekânın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım. Ahh pamuğumuz gitti, kurtuldu." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Öte yandan Demet Akalın, 2020 yılında Gölcük’te yaşayan diğer teyzesini de kaybetmişti.
Etiketler: #Demet Akalın
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