Sosyal medya hesabından duyurdu: Demet Akalın'ın acı günü!

Demet Akalın, büyük teyzesinin vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, 95 yaşında hayatını kaybeden teyzesine duygusal bir mesajla veda etti.

Sosyal medya hesabından duyurdu: Demet Akalın'ın acı günü!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:52

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, büyük teyzesinin vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Akalın, teyzesinin 95 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

Akalın, paylaşımında "Büyük teyzem Sabat Birsin, sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Anneannemin yanına, kardeşinin yanına gitti. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı. Ardından, "Mekânın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım. Ahh pamuğumuz gitti, kurtuldu." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan Demet Akalın, 2020 yılında Gölcük’te yaşayan diğer teyzesini de kaybetmişti.


Etiketler: #Demet Akalın

İlgili Haberler

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! Takipten çıktı

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! Takipten çıktı
Ailesiyle olan tartışmaları gündemden düşmüyor! Demet Akalın’dan Özcan Deniz’e destek paylaşımı

Ailesiyle olan tartışmaları gündemden düşmüyor! Demet Akalın’dan Özcan Deniz’e destek paylaşımı
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, kaza geçirdi! El ve bacaklarında kesikler oluştu

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, kaza geçirdi! El ve bacaklarında kesikler oluştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler