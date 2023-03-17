Demet Özdemir'den 'boşanma' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 22:59

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 22:59

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ köşe yazısında, “Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti” iddiasını gündeme getirmişti.

Demet Özdemir iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

Oyuncunun paylaşımı şöyle:

“İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı şiddet içeren dilinize yaptığınız ayıya vicdansızlığınıza yazıklar olsun zor günlerden geçerken gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve Yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben Ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum ve beni ve bizi Zan altında bırakanlardan Hesap Soracağım bundan sonra adamın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim bilin isterim yetsin artık…”

2022 Haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer'de bir otelde gerçekleşmişti. Demet Özdemir, nikah töreni ve kutlama sırasında olmak üzere iki farklı gelinlik tercih emişti. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yaparken çok sayıda ünlü isim düğünde hazır bulunmuştu.