1 günlük evli çiftin boşanma duruşmasında kavga: 2 yaralı
Ankara'da, evlendikten sonra 1 gün aynı evde yaşayıp, ayrılan Zeynep A. ve Onur A.'nın boşanma davası duruşmasının ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Ankara'da bir süre önce evlenen Onur A. ve Zeynep A., 1 gün aynı evde yaşadıktan sonra ayrılma kararı aldılar.
Ankara Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının 2'nci duruşmasının ardından iki taraf arasında tartışma çıktı. Adliye önündeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darbederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü.
Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.
Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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