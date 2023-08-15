Dilan Polat Fenerbahçe'ye sponsor oldu
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, takımın söz konusu tweetini alıntılayarak "Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler" notunu düştü.
Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun . Bol enerciler ???? https://t.co/vhCzd24trE— DİLANPOLAT (@dilannpolatt) August 15, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...
- Peker'den imalı paylaşım
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği