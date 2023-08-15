Dilan Polat Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 20:05
Dilan Polat Fenerbahçe'ye sponsor oldu
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Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı. 

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, takımın söz konusu tweetini alıntılayarak "Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler" notunu düştü.


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