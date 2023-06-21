Saçına dolar taktırıp gezen Dilan Polat'a tepki yağdı!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:44

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:57

Güzellik merkezi sahibi ve fenomen Dilan Polat, şube açılışı için Dubai'ye gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Polat, saçına dolarlardan oluşan bir model yaptırdı.

"KAFAMI KAŞIYACAK ZAMANIM YOK"

O anları Instagram hesabından yayınlayan Polat "Aşkım anlamıyor musun kafamı kaşıyacak zamanım yok" dedi.

Polat'ın videosu kısa sürede takipçilerinin tepkisini çekerek gündem oldu. Birçok kullanıcı "Türkiye'de bu kadar fakir varken bunları paylaşmak ne kadar doğru?" ve "Keşke parayla kaliteyi de satın alabilseniz" ifadelerini kullandı.

Gelen eleştirilere cevap veren Dilan Polat, "Keşke bu yorumları yazanlar benim kalbim gibi kalbe sahip olsa da hiç ihtiyaç sahibi insan kalmaz" dedi.