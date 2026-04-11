Elon Musk’ın kızı Vivian Wilson sessizliğini bozdu: 'Zenginlik bir yozlaşma karikatürü!'

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk ile olan tüm bağlarını koparan ve 2022 yılında mahkeme kararıyla soyadını değiştiren Vivian Wilson, büyüme sürecine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. 2020 yılında trans olduğunu açıklayan 21 yaşındaki model Wilson, lüks içindeki çocukluğunu "tuhaf", "izole" ve "gerçeklikten kopuk" olarak tanımladı.

"BU DÜNYA BİRAZ KABA"

Pahalı özel okullarda ve üst sınıfın kapalı sosyal çevrelerinde eğitim gören Wilson, sahip olduğu ayrıcalıkların kendisini çevresinden soyutladığını dile getirdi. Çocuk yaşta tanık olduğu sınıfsal uçuruma değinen Wilson, şu ifadeleri kullandı:

"Çok tuhaf ve izole edici bir deneyimdi. Üst sınıfın kendi dünyası var. Çok küçükken evsizliği gördüğümde midemin bulandığını hatırlıyorum. İnsanlar beni dramatik bir çocuk olmakla suçluyordu ama hayır, o konuda 'velet' olmakta haklıydım. Bu sistem çocukken bile bana kaba geliyordu."

"İKTİDAR HIRSI İNSANLARI YOZLAŞTIRIYOR"

Büyük servetin çevresindeki insanları birer "karikatüre" dönüştürdüğünü savunan Wilson, paranın ve gücün insan ruhu üzerindeki etkisini sert bir dille eleştirdi. Zenginliğin, "insanlar sokakta yatarken kendisinin buna layık olduğu" illüzyonunu yarattığını belirten Wilson, "Sizi değiştiriyor ve iktidar hırsı sizi içten içe yozlaştırıyor" dedi.

MUSK İLE "GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN" KAVGA

Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda kızının cinsiyet geçiş süreciyle ilgili sert açıklamalarda bulunmuş; bu durumu "uyanmış zihin virüsü" (woke mind virus) olarak nitelendirmişti. Musk’ın "Oğlum Xavier öldü" sözlerine karşılık veren Wilson, babasıyla olan bağını tamamen kopardığını belirtti.

Elon Musk’ın ilk eşi Justine Wilson’dan olan kızı Vivian, biyolojik babası hakkındaki sorulara ise net bir yanıt verdi:

"Bu konuda yapabileceğim bir şey yok, o yüzden kimin umurunda? Bu benim hikayemin bir parçası ama geleceğim değil. Artık onu umursayacak bir nedenim kalmadı."

Vivian Wilson, 2022 yılında 18 yaşına girer girmez Los Angeles'ta resmi olarak cinsiyet değişikliği başvurusunda bulunmuş ve "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyorum" diyerek Musk soyadını kullanmayı bırakmıştı.