Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor: Nereye taşındıkları belli oldu!

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye’yi terk etme kararı aldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara’yı da yanına alan Düzyatan ailesinin, iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözde şehri Dubai’ye taşınacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, bu kararda birden fazla etken rol oynuyor. Hem Engin Altan Düzyatan hem de eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’yi çok sevdikleri bilinirken, Alkoçlar’ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın da Dubai’de yaşıyor olması taşınma kararında etkili oldu.

Ancak en önemli nedenin çiftin çocukları için düşündükleri eğitim planı olduğu iddia edildi. Ünlü çift, oğulları Emir Aras ve kızları Alara için Dubai’de İngilizce eğitim veren uluslararası bir okula kayıt yaptırdı. Çocukların, eylül ayında yeni okullarına başlaması bekleniyor.

Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuğu bırakacağı yönündeki söylentilere ise açıklık geldi. Başarılı oyuncunun hem Dubai’de hem de Türkiye’de projelerde yer alarak kariyerine devam edeceği belirtildi.