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Oyuncu Seda Bakan'dan espirili paylaşım: 'Kızımı erkenden 6 yaşına sokuyorum'

Oyuncu Seda Bakan'dan espirili paylaşım: 'Kızımı erkenden 6 yaşına sokuyorum'

25.05.2025 10:06:00
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Haber Merkezi
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Oyuncu Seda Bakan'dan espirili paylaşım: 'Kızımı erkenden 6 yaşına sokuyorum'

Oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenledi. Ağustos’ta çekimde olacağı için kutlamayı öne çeken Bakan, esprili paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmaya hazırlanan başarılı oyuncu Seda Bakan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

2014 yılından bu yana Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız çocuğu bulunan Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımıyla dikkat çekti.


Ünlü oyuncu, büyük kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini duyurdu. Paylaşımında “Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay” ifadelerini kullandı.


Ardından yaptığı bir başka paylaşımda ise, renkli balonlarla süslenen doğum günü partisinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı. 

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