Hollywood yıldızına büyük şok: Birkaç yıl ömrü kaldı
Türkiye onu 1986'da vizyona giren Rocky serilerinin dördüncüsünde, Sovyet boksörü Ivan Drago rolünde, Rocky'e karşı mücadele ederken tanıdı.
İsveçli oyuncu Dolph Lundgren bugün 65 yaşında ve kısa bir süre önce hayatının şokunu yaşadı.
Ünlü aktör, sekiz yıl önce konan kanser teşhisi sonrası devam eden tedavi sürecinde "birkaç yıl ömrü kaldığını" öğrendi!
Lundgren, bunun üzerine yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 27 yaşındaki sevgilisi Emma Krokdal ile Yunanistan'ın Mykonos adasında düzenlenen romantik bir törenle dünya evine girdi.
Yeni evli çift, "Hem küresel covid salgını hem de zorlu tıbbi tedavilerle geçen uzun bir süreç nedeniyle evlilik planlarımızı birçok kez ertelemek zorunda kalmıştık" dedi.
ART ARDA BULUNAN TÜMÖRLER
2015 yılında, oyuncunun böbreğinde tümör bulunmuştu. Tümörler alındıktan sonraki beş yıl boyunca her şey normale dönmüş gibiydi.
Ancak ünlü aktör 2020'de yeniden sağlık sorunları yaşamaya başladı ve ardından vücudunda birkaç tümör daha tespit edildi.
"O TÜMÖRÜ ÇIKARAMAYIZ..."
Bir TV programında konuşan Lundgren, tam altı tümör için bıçak altına yattığını, ancak doktorların sonrasında karaciğerinde bir tümör daha bulduklarını aktardı.
Lundgren, "O noktada, bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başlamıştım" dedi.
Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti:
"Ameliyat öncesi yapılan tetkikler sonrası cerrah beni arayıp, 'çok büyümüş, küçük bir limon büyüklüğünde. Onu çıkaramayız' dedi."
KAÇ YIL ÖMRÜ KALDI?
Lundgren, hayatını altüst eden bu kritik gelişmeler öncesinde Cehennem Melekleri 4 ve Aquaman'in için anlaşma imzalamıştı ve her iki filmin çekimleri de 2021 sonbaharında Londra'da yapılacaktı.
Doktoru bu durumda işe ara vermesini ve ailesiyle vakit geçirmesini söylediğinde, Lundgren ona ne kadar ömrü kaldığına dair o zor soruyu sordu...
Lundgren o anları şu sözlerle anlattı:
"Sanırım iki ila üç yıl dedi, fakat sesinden daha az bir vakit kaldığını anlayabiliyordum."
HER ŞEYE RAĞMEN İYİMSER...
Yürek burkan habere rağmen Lundgren, yaşama ihtimali konusunda çok da karamsar değil. İsveçli aktör sözlerini şöyle noktaladı:
"Geçen yıllarıma bakıyorum da harika bir hayatım oldu. Yaklaşık beş hayat yaşadım. Umarım tümörleri çıkardıklarında kanser aktivitesi kalmaz ve aldığım ilaçlar diğer her şeyi bastırır..."
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Sıcak havalarda bu şekilde beslenin!
- 'O kollar kırılacak, yaklaştığı kesin...'
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- Ali Erbaş’ın kızı da isyan etti
- Eren Erdem'den 'Halk TV ile anlaşma' açıklaması
- O da adayını açıkladı!