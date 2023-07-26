Hollywood yıldızına büyük şok: Birkaç yıl ömrü kaldı

KAÇ YIL ÖMRÜ KALDI?

Lundgren, hayatını altüst eden bu kritik gelişmeler öncesinde Cehennem Melekleri 4 ve Aquaman'in için anlaşma imzalamıştı ve her iki filmin çekimleri de 2021 sonbaharında Londra'da yapılacaktı.