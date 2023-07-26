Hollywood yıldızına büyük şok: Birkaç yıl ömrü kaldı

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2023 Çarşamba, 14:09
<p>Türkiye onu 1986'da vizyona giren <strong>Rocky</strong> serilerinin dördüncüsünde, Sovyet boksörü <strong>Ivan Drago</strong> rolünde, Rocky'e karşı mücadele ederken tanıdı.</p>

Türkiye onu 1986'da vizyona giren Rocky serilerinin dördüncüsünde, Sovyet boksörü Ivan Drago rolünde, Rocky'e karşı mücadele ederken tanıdı.

<p>İsveçli oyuncu <strong>Dolph Lundgren</strong> bugün 65 yaşında ve kısa bir süre önce hayatının şokunu yaşadı.</p>

İsveçli oyuncu Dolph Lundgren bugün 65 yaşında ve kısa bir süre önce hayatının şokunu yaşadı.

<p>Ünlü aktör, sekiz yıl önce konan kanser teşhisi sonrası devam eden tedavi sürecinde <strong>"birkaç yıl ömrü kaldığını"</strong> öğrendi!</p>

Ünlü aktör, sekiz yıl önce konan kanser teşhisi sonrası devam eden tedavi sürecinde "birkaç yıl ömrü kaldığını" öğrendi!

<p>Lundgren, bunun üzerine yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 27 yaşındaki sevgilisi <strong>Emma Krokdal</strong> ile Yunanistan'ın <strong>Mykonos</strong> adasında düzenlenen romantik bir törenle dünya evine girdi.</p>

Lundgren, bunun üzerine yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 27 yaşındaki sevgilisi Emma Krokdal ile Yunanistan'ın Mykonos adasında düzenlenen romantik bir törenle dünya evine girdi.

<p>Yeni evli çift, <em>"Hem küresel covid salgını hem de zorlu tıbbi tedavilerle geçen uzun bir süreç nedeniyle evlilik planlarımızı birçok kez ertelemek zorunda kalmıştık"</em> dedi.</p>

Yeni evli çift, "Hem küresel covid salgını hem de zorlu tıbbi tedavilerle geçen uzun bir süreç nedeniyle evlilik planlarımızı birçok kez ertelemek zorunda kalmıştık" dedi.

<p><strong>ART ARDA BULUNAN TÜMÖRLER</strong></p> <p>2015 yılında, oyuncunun böbreğinde tümör bulunmuştu. Tümörler alındıktan sonraki beş yıl boyunca her şey normale dönmüş gibiydi. </p>

ART ARDA BULUNAN TÜMÖRLER

2015 yılında, oyuncunun böbreğinde tümör bulunmuştu. Tümörler alındıktan sonraki beş yıl boyunca her şey normale dönmüş gibiydi. 

<p>Ancak ünlü aktör 2020'de yeniden sağlık sorunları yaşamaya başladı ve ardından vücudunda birkaç tümör daha tespit edildi.</p>

Ancak ünlü aktör 2020'de yeniden sağlık sorunları yaşamaya başladı ve ardından vücudunda birkaç tümör daha tespit edildi.

<p><strong>"O TÜMÖRÜ ÇIKARAMAYIZ..."</strong></p> <p>Bir TV programında konuşan Lundgren, tam altı tümör için bıçak altına yattığını, ancak doktorların sonrasında karaciğerinde bir tümör daha bulduklarını aktardı. </p>

"O TÜMÖRÜ ÇIKARAMAYIZ..."

Bir TV programında konuşan Lundgren, tam altı tümör için bıçak altına yattığını, ancak doktorların sonrasında karaciğerinde bir tümör daha bulduklarını aktardı. 

<p>Lundgren, <strong><em>"O noktada, bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başlamıştım"</em> </strong>dedi.</p>

Lundgren, "O noktada, bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başlamıştım" dedi.

<p>Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti:</p> <p><em>"Ameliyat öncesi yapılan tetkikler sonrası cerrah beni arayıp, <strong>'çok büyümüş, küçük bir limon büyüklüğünde. Onu çıkaramayız'</strong> dedi."</em></p>

Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti:

"Ameliyat öncesi yapılan tetkikler sonrası cerrah beni arayıp, 'çok büyümüş, küçük bir limon büyüklüğünde. Onu çıkaramayız' dedi."

<p><strong>KAÇ YIL ÖMRÜ KALDI?</strong></p> <p>Lundgren, hayatını altüst eden bu kritik gelişmeler öncesinde <strong>Cehennem Melekleri 4</strong> ve <strong>Aquaman</strong>'in için anlaşma imzalamıştı ve her iki filmin çekimleri de <strong>2021 sonbaharında</strong> <strong>Londra</strong>'da yapılacaktı. </p>

KAÇ YIL ÖMRÜ KALDI?

Lundgren, hayatını altüst eden bu kritik gelişmeler öncesinde Cehennem Melekleri 4 ve Aquaman'in için anlaşma imzalamıştı ve her iki filmin çekimleri de 2021 sonbaharında Londra'da yapılacaktı. 

<p>Doktoru bu durumda işe ara vermesini ve ailesiyle vakit geçirmesini söylediğinde, Lundgren ona ne kadar ömrü kaldığına dair o zor soruyu sordu...</p>

Doktoru bu durumda işe ara vermesini ve ailesiyle vakit geçirmesini söylediğinde, Lundgren ona ne kadar ömrü kaldığına dair o zor soruyu sordu...

<p>Lundgren o anları şu sözlerle anlattı:</p> <p><strong><em>"Sanırım iki ila üç yıl dedi, fakat sesinden daha az bir vakit kaldığını anlayabiliyordum."</em></strong></p>

Lundgren o anları şu sözlerle anlattı:

"Sanırım iki ila üç yıl dedi, fakat sesinden daha az bir vakit kaldığını anlayabiliyordum."

<p><strong>HER ŞEYE RAĞMEN İYİMSER...</strong></p> <p>Yürek burkan habere rağmen Lundgren, yaşama ihtimali konusunda çok da karamsar değil. İsveçli aktör sözlerini şöyle noktaladı:</p>

HER ŞEYE RAĞMEN İYİMSER...

Yürek burkan habere rağmen Lundgren, yaşama ihtimali konusunda çok da karamsar değil. İsveçli aktör sözlerini şöyle noktaladı:

<p><em>"Geçen yıllarıma bakıyorum da harika bir hayatım oldu. Yaklaşık beş hayat yaşadım. Umarım tümörleri çıkardıklarında kanser aktivitesi kalmaz ve aldığım ilaçlar diğer her şeyi bastırır..."</em></p>

"Geçen yıllarıma bakıyorum da harika bir hayatım oldu. Yaklaşık beş hayat yaşadım. Umarım tümörleri çıkardıklarında kanser aktivitesi kalmaz ve aldığım ilaçlar diğer her şeyi bastırır..."

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