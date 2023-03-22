Bilim dünyası dünyanın en güzel kadınını seçti! Herkes onu merak ediyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:44

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:50

Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişse de altın oran gibi bazı ölçümlerle ideal güzellik belirlenebiliyor. Bilimsel olarak dünyanın en güzel yüze sahip kişisini seçmek için büyük bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonucunda dünyanın en güzel yüzlü kadını belirlendi.

Güzellik standartları ülkeden ülkeye değişiyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber kadınlar üzerinde kurulan güzellik baskısı her geçen gün artıyor. Göze hoş gelen, estetik görünen kadınlar çeşitli yarışmalar ve araştırmalarla belirleniyor. Bu araştırmalarda altın oran tekniği kullanılıyor.

ALTIN ORAN NEDİR?

Doğada kusursuz güzelliği ifade eden, matematik ve sanatta kullanılan “Altın oran”, ideal insan formu için de kullanılıyor. Estetik cerrahide de geçerli olan altın oran, mükemmel insan yüzüne ulaşılmasını hedefliyor. Büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilen altın oran özellikle yüz estetiğine yön veriyor. Estetik ameliyatlardan önce mutlaka altın oran hesabına uyulması ya da bu orana yaklaşılması gerekiyor.

BİLİMSEL AÇIDAN EN GÜZEL YÜZE SAHİP KİŞİ KİM?

İngiliz şirket Lorraine Cosmetics, 2012'de "Britanya'nın mükemmel yüzünü" bulmak için bir yarışma düzenledi. Parlak teni, doğal sarı saçları ve ışıltılı mavi gözleriyle 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate, kazanan ilan edildi. Dünyanın en güzel yüzü 8.000'den fazla katılımcı arasından seçildi.

Yarışmanın belirleyici unsurları ise estetiksiz olmak ve yüz hatları 'altın orana' en yakın kişi olmaktı. Bunlara ek olarak yarışmacılar makyajsız olarak değerlendirildi.

İngiltere’de gerçekleştirilen yüz güzelliği yarışmasını 18 yaşındaki Florence Colgate kazandı. Colgate’in yüzünün “matematiksel güzellik” kavramına mükemmel derecede uyum sağladığı belirtildi.

Colgate'nin gözbebekleri arasındaki boşluğun kulaktan kulağa ve yüzünün genişliğinin yarısına eşit olması nedeniyle İngiltere'deki en güzel kadın olarak kabul edildi.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI

Andrews Üniversitesi Psikoloji Okulu algı laboratuvarından Carmen Lefèvre, Daily Mail'e güzelliğin simetriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu belirterek, "Floransa, güzelliğin tüm klasik belirtilerine sahip... İri gözleri, çıkık elmacık kemikleri var. Dolgun dudaklara ve açık tene sahip." dedi.

Colgate'in fotoğraflarını derinlemesine inceleyen diğer bilim insanları, onun yüz oranlarının, aynı zamanda phi olarak da bilinen Altın Oran olan 1,618'in neredeyse mükemmel bir örneği olduğunu buldular.

Haftasonları bir fast-food restoranında çalışarak okul harçlığını çıkaran Florence Colgate’in yüz hatları altın oran formülüyle bire bir örtüşüyor.

Florence Colgate'in yüzünün orantısı, çene hattının simetrisi, burun uzunluğu ve kaşlarının açısı gibi unsurlar, ideal güzellik standartlarının mükemmel bir örneği olarak kabul edildi. Florence Colgate'in altın oran puanı 1.618 olarak belirlendi.

Colgate, kazandığı yarışmanın ardından birçok medya kuruluşuyla iş birliği yaparak reklam yüzü oldu.

Kaynak: Mynet