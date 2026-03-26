Giray Altınok’tan radikal imaj değişikliği: Yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!

Giray Altınok’tan radikal imaj değişikliği: Yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!

26.03.2026 11:48:00
Giray Altınok’tan radikal imaj değişikliği: Yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!

Hem kaleminden çıkan projeler hem de canlandırdığı karakterlerle son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Giray Altınok, dünyaca ünlü "The Traitors" formatının Türkiye uyarlaması için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yeni projesi öncesi imaj tazeleyen başarılı oyuncunun sakallı yeni hali, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Absürt mizahın parlayan yıldızı, oyuncu ve senarist Giray Altınok, kariyerindeki yükselişini dev bir projeyle taçlandırıyor. Dijital platformlardaki başarısının ardından televizyon dünyasına da damga vurmaya hazırlanan Altınok, bu kez sadece işiyle değil, geçirdiği görsel değişimle de gündemin üst sıralarına yerleşti.

"THE TRAİTORS" TÜRKİYE İÇİN GERİ SAYIM

Dünya çapında izlenme rekorları kıran ve strateji ile aldatmacanın ön planda olduğu "The Traitors" (İhanetçiler) formatının Türkiye uyarlamasında sunuculuk koltuğuna oturacağı kesinleşen Giray Altınok, çekimler öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yarışmanın atmosferine uygun bir kimliğe bürünmek isteyen Altınok, uzun süredir koruduğu imajını geride bıraktı.

SAKAL BIRAKTI, SOSYAL MEDYA HAREKETLENDİ

Yıllardır alışık olduğumuz "Prens" karakterindeki veya diğer projelerindeki temiz tıraşlı görünümünün dışına çıkan Altınok, sakal bırakarak daha olgun ve sert bir stile geçiş yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan yeni fotoğrafların ardından hayranlarından; "Yeni proje için harika bir seçim", "Tanımakta güçlük çektik" gibi binlerce yorum geldi.

TEGV Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu yapıldı: Aydınlık gelecek eğitimle olur
TEGV Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu yapıldı: Aydınlık gelecek eğitimle olur TEGV’in merhum bağışçısı Nirun Şahingiray anısına düzenlediği uluslararası forumda, eğitimin toplumsal sorunları çözmedeki rolü, felsefeden sanata ve eşitsizliğe kadar geniş bir çerçevede ele alındı. Uzmanlar, nitelikli eğitimin umut ilkesiyle geleceği dönüştürme gücüne vurgu yaptı.
‘Prens’ dizisinin yıldızı Giray Altınok’tan emeklilik çıkışı
‘Prens’ dizisinin yıldızı Giray Altınok’tan emeklilik çıkışı Prens dizisinin başrolü ve senaristi Giray Altınok, “Yorulursam emekli olurum, evimizi arabamızı aldık çok şükür” sözleriyle emekliliğe sıcak baktığını söyledi.
Prens'in yıldızı Giray Altınok isyan etti: Beni niye soyuyorsunuz?
Prens'in yıldızı Giray Altınok isyan etti: Beni niye soyuyorsunuz? Giray Altınok, Grok üzerinden fotoğraflarının manipüle edilmesine mizahla tepki gösterirken, yapay zekânın kişisel haklar ve dijital etik sınırları yeniden tartışma konusu oldu.