Giray Altınok’tan radikal imaj değişikliği: Yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!

Absürt mizahın parlayan yıldızı, oyuncu ve senarist Giray Altınok, kariyerindeki yükselişini dev bir projeyle taçlandırıyor. Dijital platformlardaki başarısının ardından televizyon dünyasına da damga vurmaya hazırlanan Altınok, bu kez sadece işiyle değil, geçirdiği görsel değişimle de gündemin üst sıralarına yerleşti.

"THE TRAİTORS" TÜRKİYE İÇİN GERİ SAYIM

Dünya çapında izlenme rekorları kıran ve strateji ile aldatmacanın ön planda olduğu "The Traitors" (İhanetçiler) formatının Türkiye uyarlamasında sunuculuk koltuğuna oturacağı kesinleşen Giray Altınok, çekimler öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yarışmanın atmosferine uygun bir kimliğe bürünmek isteyen Altınok, uzun süredir koruduğu imajını geride bıraktı.





SAKAL BIRAKTI, SOSYAL MEDYA HAREKETLENDİ

Yıllardır alışık olduğumuz "Prens" karakterindeki veya diğer projelerindeki temiz tıraşlı görünümünün dışına çıkan Altınok, sakal bırakarak daha olgun ve sert bir stile geçiş yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan yeni fotoğrafların ardından hayranlarından; "Yeni proje için harika bir seçim", "Tanımakta güçlük çektik" gibi binlerce yorum geldi.