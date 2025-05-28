Gördüğü rüya bile para ediyor! Yayınevlerinden Nicole Kidman'ın rüyalarına rekor teklif

Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, bu kez oyunculuğuyla değil, yazdıklarıyla gündemde. 57 yaşındaki yıldız ismin, uzun süredir tuttuğu “rüya günlüğü” yayınevlerinin radarına girdi.

“GECELERİ GİZLİCE YAZIYORUM”

Kidman, geçtiğimiz günlerde katıldığı Women in Motion etkinliğinde, geceleri sık sık uyanarak rüyalarını ve aklından geçenleri yazıya döktüğünü açıkladı. “Çok şey yazıyorum. Gizlice yapıyorum. Gece uyanıyorum ve yazmaya başlıyorum. Bu bir rüya, aklımdaki bir düşünce veya kalbimde yatan bir şeyler olabilir,” diyen Kidman, özellikle geceleri yazmayı tercih ettiğini çünkü bu saatlerde gerçeklikten biraz uzaklaşabildiğini belirtti.

YAYINEVLERİNDEN REKOR TEKLİFLER

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ünlü oyuncunun yazdığı bu günlükler için dünyanın dört bir yanındaki yayınevleri peşine düştü. Yayınevleri, Kidman’ın rüyalarını ve iç dünyasını anlattığı günlüğün çok satanlar listesine gireceğine inanıyor.

REKOR KAZANÇ BEKLENTİSİ

Woman’s Day dergisine konuşan bir kaynak, “Nicole’un düşüncelerinin, fikirlerinin ve özellikle de rüyalarının hakları rekor kırar” ifadelerini kullandı. Oyuncunun olası bir kitap anlaşmasından en az 120 milyon dolar kazanabileceği öngörülüyor.

Nicole Kidman ise şu ana kadar kitapla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.