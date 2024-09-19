Nicole Kidman'dan yeni dizi geliyor: İki sezonluk onay geldi...

Yayınlanma: 19.09.2024 - 23:49

Güncelleme: 19.09.2024 - 23:49

Amazon Prime Video, Patricia Cornwell’in Kay Scarpetta romanlarından uyarlanan dizinin başrolleri için Nicole Kidman ve Jamie Lee Curtis’i seçti. Şubat 2023’te yapım aşamasında olduğu duyurulan Scarpetta dizisine, Amazon iki sezonluk onay verdi. Diziye beş yeni oyuncunun da katıldığı açıklandı: Ariana DeBose, Bobby Cannavale, Simon Baker, Rosy McEwen ve Jake Cannavale.

Nicole Kidman, dizinin baş karakteri olan adli tıp uzmanı Kay Scarpetta’yı canlandırırken, Jamie Lee Curtis, Scarpetta’nın kız kardeşi Dorothy rolünde yer alacak. Bobby Cannavale, eski dedektif Pete Marino’yu, Simon Baker ise FBI profilcisi Benton Wesley’i canlandıracak. Rosy McEwen, genç Kay Scarpetta’yı oynarken, Ariana DeBose Dorothy’nin kızı Lucy Farinelli-Watson’ı canlandıracak. Jake Cannavale ise genç Pete Marino olarak karşımıza çıkacak.

Scarpetta, Kidman’ın canlandırdığı adli tıp müfettişi Kay Scarpetta’nın Virginia’ya dönerek eski görevine başlamasıyla gelişen olayları konu alacak. Scarpetta, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde karmaşık sorunlarla yüzleşecek, özellikle kız kardeşi Dorothy ile aralarındaki gerilim dikkat çekici olacak.

Dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve ilk yayın tarihi henüz açıklanmadı.