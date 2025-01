Sandra Bullock ile Nicole Kidman 27 yıl sonra bir arada

Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:23

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:23

Oscar ödüllü Susanne Bier'in yönetmenliğini yapacağı 1998 yapımı Aşkın Büyüsü'nün devam filmi 'Aşkın Büyüsü 2' için çalışmalar başladı. Alice Hoffman'In 1995 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Griffin Dunne yönetmişti. Film, özellikle Alan Silvestri'nin müzikleri ve Stevie Nicks'in If You Ever Did Believe şarkısının da içinde olduğu müzikleriyle hatırlanıyor.

Eski bir cadı soyundan gelen iki yetim kardeş Sally (Bullock) ve Gillian Owens'ın (Kidman) hikayesini konu alan Aşkın Büyüsü 2'nin yapımcılığını ve başrollerini Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın üstleneceği açıklandı.

Kidman ile ‘The Undoing’ ve ‘The Perfect Couple’ projelerinde aynı seti paylaşan Susanne Bier, Bullock ile ‘Bird Box’ filminde çalışmıştı.

Aşkın Büyüsü filminde Bullock ve Kidman, 1998.