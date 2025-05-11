Tom Cruise'dan yıllar sonra gelen Nicole Kidman itirafı

Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:46

Güncelleme: 11.05.2025 - 17:46

Nicole Kidman ve Tom Cruise, 1990 yapımı Days of Thunder filminin setinde tanışmış ve aynı yıl dünyaevine girmişti. Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri olarak 11 yıl süren evliliklerinde bir kız ve bir erkek çocuk evlat edinen ikili, 2001’de yollarını ayırmıştı. Şu sıralar Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle yeniden gündeme gelen 62 yaşındaki Cruise, yıllar sonra ilk kez eski eşi hakkında konuştu.

"NICOLE’U ALICE ROLÜ İÇİN BEN ÖNERDİM"

Sight and Sound dergisine konuşan Tom Cruise, 1999 yapımı, Stanley Kubrick imzalı Eyes Wide Shut filminden bahsetti. O dönemde yönetmen Kubrick ile buluşmalarını anlatan Cruise, “Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Nicole’un Alice rolünü oynamasını önerdim çünkü gerçekten harika bir oyuncu,” dedi. Cruise, filmde eşi Alice’i canlandıran Kidman’la birlikte başrolü paylaşmıştı. Film çekildiği dönemde çift evliydi.

"ÇOK BENZERSİZ BİR DENEYİMDİ"

Cruise, set sürecini şu sözlerle anlattı: “Çok benzersiz bir deneyimdi, kalabalık bir ekip yoktu. Temelde prova yapıyorduk. Senaryo sadece bir fikirdi. Sürekli olarak sahneleri yeniden yazıyor, çekiyor ve sonra tekrar çekerek filmin tonunu yakalamaya çalışıyorduk.”

YOLLARINI AYIRDILAR, HAYATLARINA DEVAM ETTİLER

Cruise ile yollarını 2001 yılında ayıran Nicole Kidman, 2012 yılında DuJour dergisine verdiği röportajda “İyileşmem zaman aldı” diyerek ayrılığın etkisini dile getirmişti.

57 yaşındaki oyuncu şu an country şarkıcısı Keith Urban ile evli ve çiftin iki kızı bulunuyor.

Tom Cruise ise daha sonra oyuncu Katie Holmes ile evlenmiş, bu evlilikten Suri adında bir kızı olmuştu. Çift 2012’de boşanmıştı.