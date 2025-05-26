Gülden Karaböcek'ten şoke eden açıklama: '11 yaşından itibaren tacize uğradım'

Arabesk müziğin usta ismi Gülden Karaböcek, uzun süredir küs olduğu ablası Neşe Karaböcek’e zeytin dalı uzattı. Günaydın'a konuşan Karaböcek, “Ölümlü dünya, barışmak istiyorum” dedi.

Ablasıyla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Gülden Karaböcek, “Benim pişmanlığım yok. Bilerek bir şey yapmadım. Kader mi, imtihan mı bilmiyorum ama başıma geldi. İçimde çok şey yaşadım ama kimseyle paylaşmadım” ifadelerini kullandı.

"ABLAMLA CENAZEDE SARILDIK"

İki kardeşin son olarak annelerinin cenazesinde bir araya geldiği belirtildi. Gülden Karaböcek, “Orada birbirimize sarıldık. Rahmetli oğlu Hasan’ı da orada görmüştüm” dedi.

Neşe Karaböcek’in oğlunun vefatı sonrası cenazeye katılmak istediğini söyleyen Gülden Karaböcek, “Ama bir röportajında 'Yüzünü görmek istemiyorum' dediği için gitmedim. Orada tatsızlık olur diye korktum” dedi.

Karaböcek, Neşe Karaböcek’in oğlu Hasan ile kendi oğlu arasında bağın kopmadığını belirterek, “Hasan’ın öldüğünü de ilk oğlumdan öğrendim” diye konuştu.

"11 YAŞINDAN İTİBAREN TACİZE UĞRADIM"

Karaböcek, geçmişte ablasının eşi tarafından çocuk yaşta tacize uğradığını ve bunu uzun yıllar kimseye anlatamadığını söyledi.



"Eniştenizle evlenmek zorunda olduğunuzu söylemiştiniz" sorusunun sorulması üzerine Gülden Karaböcek, "O dönem yanımda kimse yoktu" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sahipsiz kaldım çünkü. O dönem yanımda kimse yoktu. Çok zor şeyler yaşadım. Hem de çok küçük yaşlardan itibaren. 11 yaşımdan beri beni taciz etti eniştem. Ablama söylemeyeyim diye beni korkutuyordu.

Ablama da sanki ben ona meyil ediyormuşum gibi yansıttı. Ablama söyleyemiyordum, çok korkuyordum, ortalık birbirine girer diye. İki kardeşi birbirinden ayırdı. Aileme de söylemedim. Olan bana oldu. Onun da yaşattıkları yanına kaldı. Hem ablam üzerinden sonra da benim üzerimden çok paralar kazandı."

"HELALLEŞMEK İSTERİM"

Gülden Karaböcek, barışmak için hazır olduğunu söyleyerek, “O adım atarsa ben de atarım. Onun bilmediği çok şey var, anlatmak isterim” dedi.

Ünlü sanatçı, “En başta ablam olmak üzere herkesle helalleşmek isterim. Çünkü ölümlü dünya” sözleriyle duygularını ifade etti.

MADDİ ZORLUKLAR YÜZÜNDEN BU YAŞTA SAHNEYE ÇIKIYORUM

Uzun süre müziğe ara verdiği dönemde ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Karaböcek, “Bu yaşımda yeniden sahneye çıkmamın nedeni maddi zorluklar. Plak ve albümlerimden hakkımı alamadım” dedi.