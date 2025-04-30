Gülden Karaböcek'in kızından Neşe Karaböcek açıklaması

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:45

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:45

Türk müziğinin efsane isimlerinden Neşe Karaböcek, yazdığı İşte Benim Masalım adlı kitabıyla gündeme geldi. Karaböcek, kitabın tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında yıllardır süren kardeşi Gülden Karaböcek ile arasındaki küslük hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Neşe Karaböcek, kitabında kardeşi Gülden Karaböcek’in "ihanetine" de yer verdiğini belirterek, “O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!” ifadelerini kullandı.

50 YILLIK KÜSLÜĞÜN NEDENİ: ESKİ EŞLE EVLİLİK

İki kardeş arasında yaklaşık 50 yıldır süren küslüğün nedeni, Neşe Karaböcek’in eski eşi Atilla Alpsakarya ile Gülden Karaböcek’in evlenmesi olarak biliniyor. Bu evlilik nedeniyle Neşe Karaböcek’in kardeşini affetmediği ifade ediliyor.

“BELKİ İKİ TARAFIN DA BARIŞMA SEBEBİ OLUR”

Neşe Karaböcek’in bu açıklamalarının ardından Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit’ten bir video açıklaması geldi. Düzgit, kitabın içeriğinde yer alan iddiaların doğru olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben Nur Düzgit, Gülden Karaböcek’in kızıyım. Neşe Hanım’ın çıkarmış olduğu kitapla ilgili konuşmak istiyorum. İçinde yazılanların hepsi kesinlikle gerçek değildir. Gülden Hanım bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Ama ben diyorum ki, geçmiş geçmişte kalmalı. Her iki tarafın da çocukları var. Artık kimse zarar görmesin istiyorum.”

“HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN”

Nur Düzgit açıklamasının devamında iki tarafın da çok şey yaşadığını kabul ettiğini belirterek, “Bu kitap belki bir barışma sebebi olur. Herkesin yolu açık olsun. Annem Gülden Hanım’ın sesi ve besteleri Türkiye’ye mal olmuş eserlerdir. Neşe Hanım için de aynısı geçerli. Saygı duyuyoruz” sözleriyle iki taraf arasında barış çağrısında bulundu.

Düzgit son olarak artık konunun kapanmasını istediğini söyleyerek, “Günlerdir açıklamalar yapılıyor. Dinliyoruz, duyuyoruz ama artık bu sayfa kapansın. Neşe Hanım’ın sahnelere dönmesini de dilerim. İnşallah barışırsınız” dedi.