26.03.2026 10:35:00
Gülse Birsel müjdeyi verdi: '2 Aile Arasında' için geri sayım başladı!

Türk sinemasının son yıllardaki en sevilen komedi yapımlarından biri olan "Aile Arasında"nın devam filmi için beklenen haber geldi. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, "2 Aile Arasında" ismini taşıyacak yeni filmin senaryosunu tamamladığını; "Bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz" sözleriyle duyurdu.

2017 yılında vizyona girdiğinde sinema salonlarında kahkaha fırtınası estiren ve 5 milyondan fazla izleyiciyle gişe rekorları kıran "Aile Arasında" efsanesi geri dönüyor. Filmin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, uzun süredir merakla beklenen devam filminin hazırlıklarında sona gelindiğini açıkladı.

"BÜTÜN PARÇALAR YERİNE OTURDU"

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Gülse Birsel, senaryo aşamasının bittiğini müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı:

"2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz. Heyecanlıyız!"

KADRODA KİMLER OLACAK?

Başrollerini Engin Günaydın (Fikret) ve Demet Evgar'ın (Solmaz) paylaştığı ilk film; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Şevket Çoruh ve Fatih Artman gibi dev isimlerden oluşan kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. Devam filminin, orijinal kadroyu korumasının yanı sıra sürpriz konuk oyuncularla seyirciyi şaşırtması bekleniyor.

GİŞEDE 5 MİLYONLUK BAŞARI

Eleştirmenlerden tam not alan ilk film, Türk aile yapısını ve "sahte aile" kurgusunu mizahi bir dille ele alarak sinema tarihimizin en başarılı komedileri arasına adını yazdırmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini yitirmeyen yapımın ikinci halkası olan "2 Aile Arasında", şimdiden yılın en çok beklenen yerli yapımları listesine girdi.

 

İlgili Haberler

Yavuz Seçkin'den Vural Çelik açıklaması: Gülse Birsel'le arasında ne yaşandı?
Yavuz Seçkin'den Vural Çelik açıklaması: Gülse Birsel'le arasında ne yaşandı? Avrupa Yakası'nın oyuncularından Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananları ilk kez anlattı. Seçkin, "Gülse, çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi" dedi.
Gülse Birsel'in vedası çok konuşulmuştu: Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan 'Vural Çelik' açıklaması
Gülse Birsel'in vedası çok konuşulmuştu: Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan 'Vural Çelik' açıklaması Avrupa Yakası'nın unutulmaz "Kubilay" karakteriyle tanınan Vural Çelik'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Gülse Birsel’in eski rol arkadaşına sosyal medyadan yazdığı veda mesajı ise Çelik ailesinin tepkisini çekti. Avrupa Yakası'nın usta oyuncusu Suna Keskin'den konuya dair açıklama geldi.
Vural Çelik'e veda mesajı çok konuşulmuştu: Yalan Dünya'nın Çağatay'ından Gülse Birsel'e destek
Vural Çelik'e veda mesajı çok konuşulmuştu: Yalan Dünya'nın Çağatay'ından Gülse Birsel'e destek Gülse Birsel'in hayatını kaybeden rol arkadaşı Vural Çelik hakkında paylaştığı veda mesajı eleştirilerin hedefi olmuştu. Yalan Dünya dizisinden Hakan Meriçliler, tepkilerin odağı olan Gülse Birsel hakkında konuştu.