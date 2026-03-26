Gülse Birsel müjdeyi verdi: '2 Aile Arasında' için geri sayım başladı!

2017 yılında vizyona girdiğinde sinema salonlarında kahkaha fırtınası estiren ve 5 milyondan fazla izleyiciyle gişe rekorları kıran "Aile Arasında" efsanesi geri dönüyor. Filmin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, uzun süredir merakla beklenen devam filminin hazırlıklarında sona gelindiğini açıkladı.

"BÜTÜN PARÇALAR YERİNE OTURDU"

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Gülse Birsel, senaryo aşamasının bittiğini müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı:

"2 Aile Arasında yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz. Heyecanlıyız!"





KADRODA KİMLER OLACAK?

Başrollerini Engin Günaydın (Fikret) ve Demet Evgar'ın (Solmaz) paylaştığı ilk film; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Şevket Çoruh ve Fatih Artman gibi dev isimlerden oluşan kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı. Devam filminin, orijinal kadroyu korumasının yanı sıra sürpriz konuk oyuncularla seyirciyi şaşırtması bekleniyor.

GİŞEDE 5 MİLYONLUK BAŞARI

Eleştirmenlerden tam not alan ilk film, Türk aile yapısını ve "sahte aile" kurgusunu mizahi bir dille ele alarak sinema tarihimizin en başarılı komedileri arasına adını yazdırmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini yitirmeyen yapımın ikinci halkası olan "2 Aile Arasında", şimdiden yılın en çok beklenen yerli yapımları listesine girdi.