Vural Çelik'e veda mesajı çok konuşulmuştu: Yalan Dünya'nın Çağatay'ından Gülse Birsel'e destek

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:38

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:38

2000’li yılların unutulmaz dizisi Avrupa Yakasında “Kubilay” karakterine, ardından “Gülenay” rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik (51), 17 Ekim’de hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun ölümü, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.

Ancak cenazeye katılmayan Gülse Birsel’in, sosyal medyada yaptığı veda paylaşımı, tartışmalara neden olmuştu.

Yalan Dünya dizisinden Hakan Meriçliler, tepkilerin odağı olan Gülse Birsel'in haksızlığa uğramasına dayanamayacağını belirterek rol arkadaşına destek verdi.

GÜLSE BİRSEL’DEN TARTIŞMA YARATAN VEDA MESAJI

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Çelik’in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:



"Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp ‘onsuz olmaz’ dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok."

Birsel’in bu açıklamaları, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

HAKAN MERİÇLİLER’DEN GÜLSE BİRSEL’E DESTEK

Bir dönem Gülse Birsel’in kaleme aldığı Yalan Dünya dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran Hakan Meriçliler, Birsel’e yöneltilen eleştirileri haksız buldu.



Snob Magazin’e konuşan Meriçliler, şunları söyledi:



"Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp, ‘Lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir. Herkese hakkını veren çok hakkaniyetli bir insandır."

ÇELİK AİLESİNDEN GÜLSE BİRSEL’E TEPKİ

Vural Çelik’in kız kardeşi Kadriye Çelik, aile adına Gülse Birsel’e tepki gösteren bir açıklama yapmıştı:



"Bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Ağabeyim, insanları mutlu etmeyi ve güldürmeyi çok seven, onurlu bir insandı. Onun görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan mücadelesi unutulmaz. Gülse Birsel’e tavsiyemiz, ağabeyimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, kalplerimize bir nebze olsun su serpebilir."

Vural Çelik, Avrupa Yakası ile başlayan kariyerinde birçok yapımda rol aldı ve izleyenlerin sevgisini kazandı. Çelik’in vefatı, sanat dünyası ve sevenleri için büyük bir kayıp olarak kayıtlara geçti.