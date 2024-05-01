Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Hadise bu iddialara cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:41
Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı son günlerde Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile anılıyor.

Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan ile ilişki yaşamış ancak kısa bir süre önce ayrılmıştı. Ancak Hadise'nin bu iddialara yanıtı kesin oldu.

"MAÇLARA GİDİYORUM"

Muhabir Online'ın haberine göre, Hadise'ye Lucas Torreira ile ilişki yaşadığı iddiaları sorulduğunda, "Lucas benim çok yakın arkadaşım. Zaten sürekli maçlara gidiyorum, bu yüzden de onu sık sık görüyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Hadise, "Ben maçları izlemeyi seviyorum. Ancak şu an hayatımda böyle bir aşk yok. Aşık değilim" diyerek iddialara son noktayı koydu.


Hadise haberleri Lucas Torreira haberleri Aşk haberleri

İlgili Haberler

Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu

Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu
Hadise'nin etkinliklerinde yer aldığı Lexus LBX Türkiye'de: Fiyatı dikkat çekti

Hadise'nin etkinliklerinde yer aldığı Lexus LBX Türkiye'de: Fiyatı dikkat çekti
Edis'ten kendi şarkısını söyleyen Hadise'ye: 'Ah yok mu şu caziben?'

Edis'ten kendi şarkısını söyleyen Hadise'ye: 'Ah yok mu şu caziben?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahasında Aris'e kaybetmişti: Panathinaikos taraftarından Fatih Terim'e protesto

Sahasında Aris'e kaybetmişti: Panathinaikos taraftarından Fatih Terim'e protesto
Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı

Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı
Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey

Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey
Ünlü olma potansiyeline sahip 5 burç: Yıldızlar arasında parlayanlar…

Ünlü olma potansiyeline sahip 5 burç: Yıldızlar arasında parlayanlar…
Yeni araştırma yaşlı olarak kabul edilen yaşı açıklıyor

Yeni araştırma yaşlı olarak kabul edilen yaşı açıklıyor
Oğlu kocasından büyük! Yaş farkını umursamadan ilişkilerini savundular

Oğlu kocasından büyük! Yaş farkını umursamadan ilişkilerini savundular
Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor
Bu besinleri tüketmeyin! Karaciğeri anında bitiren 10 besin

Bu besinleri tüketmeyin! Karaciğeri anında bitiren 10 besin