Hadise o soruya yanıt verdi: Lucas Torreira ile aşk mı yaşıyor?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:41

Güncelleme: 01.05.2024 - 00:41

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı son günlerde Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile anılıyor.

Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan ile ilişki yaşamış ancak kısa bir süre önce ayrılmıştı. Ancak Hadise'nin bu iddialara yanıtı kesin oldu.

"MAÇLARA GİDİYORUM"

Muhabir Online'ın haberine göre, Hadise'ye Lucas Torreira ile ilişki yaşadığı iddiaları sorulduğunda, "Lucas benim çok yakın arkadaşım. Zaten sürekli maçlara gidiyorum, bu yüzden de onu sık sık görüyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Hadise, "Ben maçları izlemeyi seviyorum. Ancak şu an hayatımda böyle bir aşk yok. Aşık değilim" diyerek iddialara son noktayı koydu.