Hadise, Belçika'da bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu

Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:20

Güncelleme: 30.04.2024 - 16:20

Hadise Açıkgöz, 2003'te Belçika'da katıldığı 'Idool' adlı müzik yarışmasının ardından 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkarmıştı. Albümde yer alan 'Stir Me Up' şarkısıyla çıkış yapan Açıkgöz, Belçika ve Türkiye'de tanınmaya başlamıştı.

Müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise Açıkgöz, 21 yıl önce katıldığı müzik yarışmasının yayımlandığı kanalda ekrana gelecek olan yeni bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.

Aralarında Hadise Açıkgöz'ün de yer aldığı müzik yarışması 3 Mayıs'ta ekrana gelecek.

