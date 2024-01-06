Edis'ten kendi şarkısını söyleyen Hadise'ye: 'Ah yok mu şu caziben?'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:49

Güncelleme: 06.01.2024 - 14:50

Hadise, sosyal medya hesabından Edis ile Baran Mengüç'ün yeni şarkısı "Ayyaş"ı dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıya eşlik ettiği anlarda çekilen videoları paylaşan Hadise'ye Edis'ten övgü dolu bir yorum geldi.

Edis, Hadise'nin paylaşımına "Ah yok mu şu caziben?" diye yazarak cevap verdi.

