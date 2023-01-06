Hadise ve Ebru Gündeş yine karşı karşıya!
Ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialarını ortaya atan Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün adliyeye giden Serengil, dosyada Ebru Gündeş’i şahit olarak gösterdiğini açıkladı.
Hadise ve Reza Zarrab’ın yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil hakkında Hadise suç duyurusunda bulunmuştu. Söylediklerinin doğru olduğunu savunmaya devam eden Seren Serengil, bugün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.
Serengil, Ebru Gündeş’i iznini almadan tanık olarak gösterdiğini belirterek “Reza Zarrab ile yaşadığı gizli aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Ben de Ebru Gündeş’i şahit olarak gösterdim” dedi.
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