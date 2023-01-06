Hadise ve Ebru Gündeş yine karşı karşıya!

06 Ocak 2023 Cuma, 21:45

Hadise ve Reza Zarrab’ın yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil hakkında Hadise suç duyurusunda bulunmuştu. Söylediklerinin doğru olduğunu savunmaya devam eden Seren Serengil, bugün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

Serengil, Ebru Gündeş’i iznini almadan tanık olarak gösterdiğini belirterek “Reza Zarrab ile yaşadığı gizli aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Ben de Ebru Gündeş’i şahit olarak gösterdim” dedi.