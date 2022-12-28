İddia: 'Hadise ile Hasan Can Kaya aşk yaşıyor'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:49

Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den boşanarak uzun süre gündem olan Hadise'nin, son olarak yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Hadise'nin komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Konuşanlar isimli programla büyük kitlelere ulaşarak büyük bir şöhret yakalayan Hasan Can Kaya geçen aylarda 2,5 yıllık sevgilisi Sultan San ile olan ilişkisini bitirmişti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Hadise ve Hasan Can Kaya aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sosyal medya bu iddia ile çalkalanırken, tarafların herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.