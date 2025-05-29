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Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!
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Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

29.05.2025 10:29:00
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Haber Merkezi
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Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

Hailey Bieber, cilt bakım markası Rhode'u 1 milyar dolara satarak milyarderler kulübüne katıldı. Bieber, markanın başında kalmaya ve daha büyük bir rol üstlenmeye devam edecek.

Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

Ünlü model Hailey Bieber, cilt bakım markası Rhode'u 1 milyar dolara E.l.f. Beauty'e sattı. Böylece 28 yaşındaki Bieber, kişisel servetini milyar dolara çıkararak resmi olarak milyarderler kulübüne katıldı.

Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!
Satışın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bieber, “Bu şirket için her zaman büyük hayallerim vardı ve benim için en önemli şey, markamı dünya çapında daha fazla alana taşımaya devam etmekti. E.l.f. Beauty ile ortak olduğumuzu duyurmaktan inanılmaz heyecanlı ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

Ünlü model, markanın yönetiminde kalacağını ve daha büyük bir rol üstleneceğini de açıkladı.

Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

RHODE MARKASI HAKKINDA

Modelin ikinci adından ilhamla kurulan Rhode, özellikle dudak kremiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Devamında nemlendirici krem ve dudak kalemleri gibi yeni ürünlerle ürün yelpazesini genişleten marka, kısa sürede küresel çapta ilgi gördü.

Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!
Aslında 2020 yılında kurulan marka, isim patentiyle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle 2022'de resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Aynı yıl Forbes'un "30 Yaş Altı 30 Başarılı Kişi" listesine giren Bieber, kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamıştı.
Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

2018 yılında ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen Hailey Bieber, geçtiğimiz yıl Jack Blues adında bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.

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