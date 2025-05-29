Hailey Bieber markası Rhode'u sattı: Resmen milyarder!

Ünlü model Hailey Bieber, cilt bakım markası Rhode'u 1 milyar dolara E.l.f. Beauty'e sattı. Böylece 28 yaşındaki Bieber, kişisel servetini milyar dolara çıkararak resmi olarak milyarderler kulübüne katıldı.

Satışın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bieber, “Bu şirket için her zaman büyük hayallerim vardı ve benim için en önemli şey, markamı dünya çapında daha fazla alana taşımaya devam etmekti. E.l.f. Beauty ile ortak olduğumuzu duyurmaktan inanılmaz heyecanlı ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü model, markanın yönetiminde kalacağını ve daha büyük bir rol üstleneceğini de açıkladı.

RHODE MARKASI HAKKINDA Modelin ikinci adından ilhamla kurulan Rhode, özellikle dudak kremiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Devamında nemlendirici krem ve dudak kalemleri gibi yeni ürünlerle ürün yelpazesini genişleten marka, kısa sürede küresel çapta ilgi gördü.

Aslında 2020 yılında kurulan marka, isim patentiyle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle 2022'de resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Aynı yıl Forbes'un "30 Yaş Altı 30 Başarılı Kişi" listesine giren Bieber, kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşamıştı.