Justin Bieber'dan iflas iddialarına yanıt

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:25

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:25

Son zamanlarda hakkında ekonomik zorluk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, çıkan söylentilere açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, bu haberlerin güvenilir olmayan kaynaklar tarafından yayıldığını belirtti.

İddiaların odağında, Bieber’ın Justice World Tour turnesinin iptali sonrası milyonlarca dolar borca girdiği yer alıyor. Turne, 2020 yılında başlamayı planlamıştı ancak pandemi nedeniyle ertelenmişti. 2022 yılında Bieber’a, yüz felcine yol açabilen Ramsay Hunt sendromu teşhisi konunca konserler bir kez daha ertelenmiş; Mart 2023'te ise turne tamamen iptal edilmişti.

Bieber, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa konserlerinin kendisini fazlasıyla yorduğunu ve iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

"GERÇEK DIŞI VE YANILTICI"

Us Weekly'ye konuşan bir temsilcisi, “Mali sıkıntılarla ilgili bu haberleri servis eden kaynaklar ya sektörü anlamıyor ya da Justin’i gerçek dışı bir şekilde yansıtmak istiyor,” diyerek çıkan haberleri yalanladı.

Öte yandan The Hollywood Reporter, Bieber’ın turne organizatörü AEG’ye yaklaşık 20 milyon dolar borcu olduğunu ve tur öncesinde kendisine ödenen 40 milyon dolarlık avansın yalnızca bir kısmını geri verdiğini iddia etti.

Bu iddialar, Bieber’ın müzik kataloğunu 2023 yılında Hipgnosis Songs Capital’e 200 milyon dolara satmasının ardından yeniden gündeme geldi. Şirket, daha önce Beyoncé ve Barry Manilow gibi isimlerle çalışmış olsa da, Bieber’ın kataloğu bugüne kadar yaptıkları en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti.

SAĞLIĞI VE EVLİLİĞİ ÜZERİNE SPEKÜLASYONLAR

Bieber’ın yalnızca finansal durumu değil, sağlığı ve özel hayatı da son dönemde sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hayranları, şarkıcının dış görünüşü ve ruh halindeki değişimlerle ilgili endişelerini dile getirirken, bazı kullanıcılar onun “gerçeklikle bağını kaybettiğini” ve “ergen gibi davrandığını” ileri sürdü.

Bieber’ın eşi Hailey ile evliliği de spekülasyonlardan nasibini aldı. Ünlü çiftin ilişkilerinin kötüye gittiği iddiaları, Justin’in Hailey’yi Instagram’da ‘yanlışlıkla’ takip etmeyi bırakmasıyla daha da alevlendi. Öte yandan, çift geçtiğimiz yıl ilk çocukları Jack Blues’u dünyaya getirmişti.

Justin Bieber cephesinden yeni açıklamalar beklenirken, hayranları da hem şarkıcının sağlığı hem de kariyeriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.