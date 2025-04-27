Justin Bieber’dan Hollywood’a isyan: 'Değişim şart'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:24

Güncelleme: 27.04.2025 - 09:24

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, son haftalarda evliliğinde kriz yaşadığı, ruh sağlığının kötü olduğu ve şöhreti kaldıramadığı iddialarıyla gündeme geldi.

2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen ve geçtiğimiz yıl Jack Blues adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olan pop yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.

31 yaşındaki Bieber, Hollywood'un değişmesi gerektiğini vurguladı. Küçük yaşlardan itibaren spot ışıkları altında büyüyen şarkıcı, kendisini gizlice görüntülemeye çalışan bazı paparazzilerin videolarını paylaşarak yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

LOS ANGELES'İ TERK ETMESİ SÖYLENİYOR

"Herkes bana Los Angeles'ı terk etmemi söylüyor. Etkimin en çok gerekli olduğu yerden ayrılmam için yapılan bu zorbalığı kabul edeceğimi mi düşünüyorsunuz? Karanlıktan kaçarsak nasıl bir değişiklik yapabiliriz?" diyen Bieber, Hollywood'un işleyişine uyum sağlamak zorunda kalmanın utanç verici olduğunu belirtti. Bir eş ve bir çocuk sahibi yetişkin bir birey olarak artık bu tür olayların bir parçası olmak istemediğini vurguladı.

Fotoğrafçıları ifşa eden Bieber, "Bu gerçek hayat mı? Sanki hayvanat bahçesinde bir hayvanmışım gibi davranıyorlar. Beni Los Angeles'tan ayrılmaya zorlayamayacaksınız!" diyerek tepkisini dile getirdi.

PRENSES DIANA VURGUSU

Bieber, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:



"Los Angeles’a neyle karşılaşacağımı bilerek geldim. Ancak bu adamların bana bu şekilde davranmasına daha ne kadar izin vereceğiz? İnsanlar bu tür baskılar yüzünden hayatını kaybediyor. Prenses Diana bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Daha iyi olmalıyız. Lütfen, bir değişiklik yapabilir miyiz?"