Justin Bieber’ın festivaldeki tuhaf davranışları hayranlarını endişelendirdi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:04

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:04

31 yaşındaki ünlü şarkıcı Justin Bieber, California’nın Indio kentinde düzenlenen bir müzik festivalinde çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. TikTok’ta paylaşılan bir videoda, Bieber’ın festival sırasında esrar kullandığı öne sürüldü.

TMZ'nin haberine göre, Bieber sadece davetlilerin katılabildiği "Friday Nights in the Desert" adlı özel partiye iştirak etti.

Görüntülerin devamında ise üstü çıplak şekilde kalabalık arasında tuhaf dans figürleri sergilediği görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayranlar arasında endişe yarattı. Bir kullanıcı, “Üzgünüm ama iyi görünmüyor. Ciddi anlamda bir maddenin etkisi altında gibi,” yorumunu yaparken, bir diğeri Bieber’ın çevresindeki arkadaşlarının kötü niyetli olduğunu savundu.

Justin Bieber, benzer şekilde Şubat ayında da eşi Hailey Bieber’ın Los Angeles’taki bir iş etkinliğinde sergilediği davranışlarla dikkat çekmişti. O etkinlikte de şarkıcının sürekli gülümsediği ve vücudunu ritmik bir şekilde salladığı görüntüler tartışma yaratmıştı.

Bu söylentiler, menajeri tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.

Öte yandan, The Hollywood Reporter’a konuşan bazı eski ekip arkadaşları da Bieber’ın ruh sağlığı konusunda endişe duyduklarını dile getirdi.