Hapis cezası alan Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a yanıt: 'Umurumda değil'

Oyuncu Ozan Güven’in, birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından karar açıklandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Güven’in ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DİĞER SUÇLAMALARDAN BERAAT

Mahkeme, Ozan Güven hakkında yöneltilen ‘hakaret’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarından ise beraat kararı verdi. Aynı şekilde, Deniz Bulutsuz’a yöneltilen ‘basit yaralama’ suçlaması da mahkeme tarafından reddedildi.

"KAZANDIM, CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Kararın açıklanmasının ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. "Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!" sözleriyle başladığı mesajında, “Cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım” ifadelerine yer verdi.

OZAN GÜVEN: "UMURUMDA DAHİ DEĞİL"

Bir etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ozan Güven, dava süreci hakkında konuşmaktan kaçındı. Oyuncu, "Dava ile ilgili hiçbir şey konuşmuyorum çünkü yargı süreci hâlâ devam ediyor. Herhalde birkaç gün içinde avukatım bir açıklama yapar" dedi.

Muhabirlerin, Deniz Bulutsuz’un açıklamalarını hatırlatması üzerine ise sert bir yanıt verdi:

"Ben hiç ilgilenmiyorum. Umurumda dahi değil. Söyledikleriyle ilgilenmiyorum. Ben mahkemeyle ilgileniyorum."