Harika Avcı nerede? 5 yıldır görünmeyen sanatçıyla ilgili şoke eden iddialar

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Son dönemde hakkında çıkan "maddi zorluk yaşadığı", "sağlık durumunun kötüleştiği", "siroz olduğu" ve hatta “Yakında öldüğümü duyacaksınız” dediği yönündeki iddialar, sevenlerini endişeye sevk etti. Avcı daha önce bu söylentileri yalanlasa da bugüne dek ne sesi duyuldu ne de yüzü göründü.

PERDELERİNİ AÇMADAN YAŞIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yer alan habere göre, Harika Avcı yaklaşık 5 yıldır çevresindeki herkese kapılarını kapattı. Evinde kimseyle görüşmeden, perdelerini hiç açmadan yaşıyor. Komşuları, Avcı'nın yalnızca sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkardığını, tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü taktığını belirtiyor. “Ona hâlâ hayranız ama hayatından endişeliyiz” diyen komşuları, sanatçının yardıma ihtiyacı olabileceğini düşünüyor.

"KAPISINI ÇALMAYA ÇEKİNİRİM"

Aynı apartmanda görevli olan Zafer Bey ise “Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden” ifadeleriyle durumu özetledi.





EV SAHİBİNE SAKSI FIRLATTI

Harika Avcı’nın ev sahibiyle de sorunlar yaşadığı iddia ediliyor. Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek, "2020’de 2.200 TL olan kira bugün sadece 3.500 TL. Son aylarda ödemelerini yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlattık" dedi. Ayrıca bazı sanatçıların Avcı'nın şarkı teliflerini almak için yardım teklif ettiği ama sanatçının ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

YARDIM KABUL ETMİYOR

Nadiren görüştüğü komşusu Esra Hanım ise, “Bir keresinde polis eşliğinde kapısı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. ‘Benim ihtiyacım yok, başkasına verin’ diyor. Hâlâ çok güzel, çok da gururlu” ifadelerini kullandı.

“DEFOLUN, POLİS ÇAĞIRIRIM”

Program ekibinin iletişim kurma çabaları da başarısız oldu. Kapı arkasından “Defolun buradan, yoksa polis çağırırım” tepkisiyle karşılaşıldı. Daha sonra içeriden bir kadın, “Telefon numaranızı verin, sizi Harika Hanım arar” dedi. Telefonda konuşan ve Avcı’nın yardımcısı olduğu düşünülen kişi ise, “Harika Avcı şu an evde değil, zamanı gelince konuşacak. Sağlığı yerinde, haberler asılsız” açıklamasını yaptı.





SEREN SERENGİL: "ONURLU BİR MÜCADELE VERİYOR"

Harika Avcı’yı en son gören isimlerden biri olan Seren Serengil, programa telefonla bağlanarak sanatçının durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Harika delirmiş değil, sağlıklı. Ancak çok zor şeyler yaşadı. Çok varlıklıyken kandırıldı. Görünmek istemiyor, rahatsız ediliyor” dedi.

Evin “çöp eve” döndüğü iddialarını yalanlayan Serengil, Avcı’nın maddi sıkıntı yaşadığını doğruladı. “Çok ilaç içti, karaciğeri hasar görmüş olabilir” diyen Serengil, “Ne kadar zorluk yaşasa da onurlu mücadelesini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.