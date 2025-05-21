İlişki Durumu Karışık isimli televizyon dizisi ile tanınan Seren Şirince yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncunun yaşamı ise merak edildi. Peki, Çift Kişilik Oda'nın Begüm'ü Seren Şirince kimdir? Seren Şirince nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar...

SEREN ŞİRİNCE KİMDİR?

15 Mart 1991 tarihinde Almanya'nın Kaiserslautern bölgesinde doğdu, ardından ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Tiyatroya ufak yaşlarda; İzmir'de Han Tiyatrosunda Rüçhan Gürel'in eğitimleriyle başlamış ve daha sonra üniversite eğitimi devam ederken gelen teklif neticesinde 2012 yılında Araf Zamanı ve 2013 yılında Aşk Emek İster adındaki dizilerde oynadı.

2014 yılında Tiyatro kariyerine Talimhane Tiyatrosunda Göl Kıyısı oyunu ile birlikte başladı, oyunda kendisine Meltem Cumbul ve Yiğit Özşener gibi isimler eşlik etti.

2015 yılında, yaz dizisi olarak başlayan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmaya başladı ve asıl tanınırlığını bu dizi ile elde etti. İlişki Durumu: Karışık dizisinin devamı niteliğinde olan İlişki Durumu: Evli adlı dizide tekrar Ayşegül karakterini canlandırarak ekranlara geri döndü. Son olarak 2019 yılında This Is Us dizisinden uyarlama olan Bir Aile Hikayesi adlı dizide ve Bir Banka Soygunu Komedisi adlı tiyatro oyununda Caprice karakteriyle yer aldı.

SEREN ŞİRİNCE EVLİ Mİ?

Seren Şirince 25 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz Tobias Sutter ile evlendi ve İngiltere'ye yerleşti. Seren Şirince bir müddet sonra eşi ile beraber Amerika Birleşik Devletlerine yerleşti.

SEREN ŞİRİNCE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2012 - Araf Zamanı

2013 - Aşk Emek İster - Nazlı

2015-2016 - İlişki Durumu: Karışık - Ayşegül Dinç

2016 - İlişki Durumu: Evli - Ayşegül Dinç

2017 - Seven Ne Yapmaz - Nazlı

2019 - Bir Aile Hikayesi - Derya Tepelioğlu

2025 - Çift Kişilik Oda - Begüm