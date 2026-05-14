Hazal Filiz Küçükköse'den samimi itiraflar: Oyunculuğa nasıl başladı?

"Kara Sevda", "Zemheri" ve "Bir Peri Masalı" gibi başarılı projelerle tanınan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan 38 yaşındaki oyuncu, hem yeni projelerini müjdeledi hem de çocukluk yıllarına dair çarpıcı detaylar verdi.

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

İsimlerinin hikayesini anlatan Küçükköse, üniversite yıllarına kadar "Filiz" ismini kullandığını belirtti. Bu ismin kendisini zayıf ve kırılgan hissettirdiğini ifade eden ünlü isim, "Sonrasında Hazal adını kullanmaya başladım. Oyunculuk alanım da oradan açıldı, bu isim beni daha ne istediğini bilen bir noktaya taşıdı" dedi.

İLK PROJESİNE BİR GÜNDE SEÇİLDİ

Oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlatan Küçükköse, Kırıkkale’de Biyoloji okurken tiyatro kulübüne dahil olduğunu söyledi. İlk işi olan "Deniz Yıldızı" dizisinin deneme çekimlerine gidişini hayatının dönüm noktası olarak niteleyen oyuncu, "Deneme çekiminden bir gün sonra seçildiğim haberini aldım ve ertesi gün beni sete çağırdılar. Hayatım o an değişti" ifadelerini kullandı. Hem okuyup hem çalışan Küçükköse, daha sonra Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdüğünü ekledi.

"İİKİZ OLMAK 1-0 ÖNDE BAŞLAMAKTIR"

Deniz adında tek yumurta ikizi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ikiz olmanın nadide bir his olduğunu vurguladı. Kardeşiyle aralarındaki farklara değinen Küçükköse, "İkizim bana göre çok daha rahattı. Ben daha azimli ve hırslıydım, bu da kariyerimizi şekillendirdi. Onun bu sektörle ilgisi yok, Ankara'da yaşıyor" dedi.

BASKETBOLU SAKATLIK NEDENİYLE BIRAKMIŞ

Tam 12 yıl boyunca basketbol oynadığını ve disiplinli yapısını spora borçlu olduğunu belirten Hazal Filiz Küçükköse, profesyonel sporcu olma hayallerinin yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Güzelliğin zaman zaman bir önyargı ve dezavantaj oluşturduğunu savunan oyuncu, insanların tanımak yerine eleştirmeye odaklandığını da sözlerine ekledi.