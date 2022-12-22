Hazal Kaya gözleri dolarak anlattı
Oyuncu Hazal Kaya, sahiplendikleri köpeğin hamile olduğunu anlattığı paylaşım ile sevenlerini duygulandırdı.
Hamileliliğinin son aylarını yaşayan oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Otobana terk edilmiş haldeyken bulup, sahiplendikleri köpeğin de hamile olduğunu anlatan Kaya “Ali bu köpeği otobanda bulmuştu. Hatırlarsınız geldiğinde. Adını biz koyduk. Aysel. Meğer hamileymiş. Biz bu evde çok hamileyiz.” dedi.
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