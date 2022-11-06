Oyuncu Hazal Kaya ev sahibine açtığı davayı kazandı

Oyuncu Hazal Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde küf kokusunu fark edince ev sahibiyle davalık oldu. Mahkeme oyuncunun ödediği 7 aylık kira bedelinin iadesine hükmetti.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 11:26
Oyuncu Hazal Kaya ev sahibine açtığı davayı kazandı
Abone Ol google-news

Oyuncu Hazal Kaya’nın geçen yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı.

Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

Kaya’nın avukatı Nail Gönenli’nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yargılamanın sonunda Hazal Kaya’nın alacaklı olduğuna karar verildi. Ev sahibi ise karara itiraz etti.


Hazal Kaya ev sahibi ev kira Göktürk

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler