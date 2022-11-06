Oyuncu Hazal Kaya ev sahibine açtığı davayı kazandı

06 Kasım 2022 Pazar, 11:26

Oyuncu Hazal Kaya’nın geçen yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı.

Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

Kaya’nın avukatı Nail Gönenli’nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yargılamanın sonunda Hazal Kaya’nın alacaklı olduğuna karar verildi. Ev sahibi ise karara itiraz etti.