Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 15:03
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor.

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.

Meslektaşı Selin Şekerci’yle konsere giden Hazal Kaya, ikinci bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu. 

6 yıllık beraberliğin ardından meslektaşı Ali Atay’la nikah masasına oturan güzel oyuncu, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.


Hazal Kaya Ali Atay bebek

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