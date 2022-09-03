Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor.
Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.
Meslektaşı Selin Şekerci’yle konsere giden Hazal Kaya, ikinci bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.
6 yıllık beraberliğin ardından meslektaşı Ali Atay’la nikah masasına oturan güzel oyuncu, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Benzin ve motorine yeni zam yolda!
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- AKP 'siyasi yük' dedi, mesafe koydu
- Kurtulmuş'tan 'Gülşen' açıklaması